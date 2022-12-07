20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن التهديف وطلائع الجيش يعتمد على المرتدة

مرت 20 دقيقة ،من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً ، علي ملعب إستاد الكلية الحربية ،فى الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتضف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وبدأ الزمالك بتشكيل الآتى:

محمد عواد

حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعة.

نيمار - عمرو السيسي - روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفي زيزو.

مصطفي شلبي .