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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن التهديف وطلائع الجيش يعتمد على المرتدة

صدى البلد

مرت 20 دقيقة ،من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالتعادل السلبي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً ، علي ملعب إستاد الكلية الحربية ،فى الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتضف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وبدأ الزمالك بتشكيل الآتى: 

محمد عواد

حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعة.

نيمار - عمرو السيسي - روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفي زيزو.

مصطفي شلبي .

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