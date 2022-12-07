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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يستقبل 2023 فى الأردن.. محمد عساف يحيى ليلة رأس السنة فى عمان

محمد عساف
محمد عساف

استقر الفنان محمد عساف على إحياء حفل ليلة رأس السنة داخل فندق لاند مارك بالعاصمة الأردنية عمان.

ويقدم عساف خلال الحفل مجموعة من أشهر اغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنيته الجديدة أنا استاهل التى قام بطرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

تفاصيل أغنية أنا استاهل لمحمد عساف

طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف أحدث أغانيه التي تحمل اسم "انا استاهل" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

 أغنية انا أستاهل  من كلمات قصي عيسى، الحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ميكس وماستر جاسم محمد.

محمد عساف يتحدث عن نجله

وكشف الفنان محمد عساف عن الشبه بينه وبين نجله ريان من خلال برنامج Et بالعربى. وقال محمد عساف :" أجمل شعور ممكن تعيشه بحياتك ، ريان هادى وبيشبهنى وبيشبه امه ".

وعن ظهوره على السوشيال ميديا أوضح محمد عساف :" بحب بيتى يكون بعيد عن السوشيال ميديا".

وعن أغنيته العراقية “أنا استاهل” أضاف محمد عساف :" الاغنية العراقية وشها حلو عليا ، وبستعد لتحضير عمل فلسطينى وهيتم تصويره خلال ايام.
 

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