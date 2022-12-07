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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل قمم السعودية الثلاث: يحضرها 14 زعيمًا عربيًا ..فيديو

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل انعقاد 3 قمم هامة في المملكة العربية السعودية (الرياض)، صينية سعودية، وخليجية صينية، وعربية صينية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» لمذاع عبر قناة «صدى البلد»، من العاصمة السعودية الرياض، إن حجم الاتفاقيات التي سيتم توقيعها، غدًا، حوالي 29 مليار دولار بين السعودية والصين، كما سيتم انعقاد القمة العربية الصينية بحضور 14 زعيما عربيا، بعد غد.

وتابع موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد قمة مع نظيره الصيني، غدًا الخميس، لافتًا إلى أن هذه القمم تشهد زخمًا كبيرًا بين الصين والدول العربية، حيث أن العالم العربي لا يسعى لتكوين حلف مع الصين أو روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية؛ والجميع يبحث عن مصالحه.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وصل إلى 330 مليار دولار؛ أغلبها في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن انطلاق القمم الثلاث من السعودية يوجه رسالة إلى العالم عن وجود شراكات مع جميع دول العالم، وأنه لا يوجد مشكلات مع أحد.

ولفت أحمد موسى، إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن جذب المستثمرين ومصالحها من خلال رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة؛ ومن حق العرب البحث، أيضًا، عن مصالحهم، وأصبح هناك إرادة سياسية، وعدم الاعتماد على دولة بعينها، لافتًا إلى أن أمريكا بدأت استخراج البترول الصخري.

واستطرد موسى: «فيه خناقة النهاردة علشان تغيير النظام العالمي، والصين وروسيا وأمريكا يبحثون عن مصالحهم في اختيار انضمام دول جديدة لمجلس الأمن»، مشيرًا إلى أن هذا الأمر جزء من الملفات التي يتم بحثها، والعالم العربي والقارة الإفريقية من حقها الحصول على عضوية بمجلس الأمن؛ لافتًا إلى أن العالم العربي وصل تعداده إلى 420 مليون مواطن، ولن يتركوا دولة تتحكم في مصيرهم. 
 

أحمد موسى المملكة العربية السعودية حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية السعودية والصين

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