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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تيكي تاكا | فتوح يسجل الثالث فى شباك طلائع الجيش

صدى البلد

أحرز الزمالك الهدف الثالث فى شباك طلائع الجيش ، خلال الشوط الثاني ،فى المباراة التى تجمع الفريقين حالياً ، علي ملعب إستاد الكلية الحربية ،فى الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الزمالك الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق أحمد فتوح بعد تمريرات بينه وبين إمام عاشور ليضعه فى إنفراد تام ويسدد كرة “ لوب” فى شباك عماد السيد .

 افتتح التهديف فى الدقيقة 44 عن طريق زيزو بعد تنفيذ عرضية من ركلة حرة مباشرة لتمر من أمام الجميع وتخدع حارس مرمي طلائع الجيش وتسكن الشباك.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 58 عن طريق إمام عاشور من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء.

وكاد طلائع الجيش يباغت مرمى الزمالك عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 4 ، بعد تمريرة خاطئة من روقا ،تصل لـ خالد قمر ويسدد كرة من منتصف الملعب مستغلاً تقدم محمد عواد ولكن تمر بجوار القائم .

وألغى حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش هدفاً للزمالك فى الدقيقة 21 أحرزه عن طريق حمزة المثلوثى من رأسية قوية داخل منطقة الجزاء بداعى التسلل وسط جدال من لاعبي الزمالك بعد قرار الفار.

تصدى عماد السيد، حارس مرمي طلائع الجيش، لركلة جزاء لنادي الزمالك سددها أحمد مصطفى زيزو فى الدقيقة 76.

وبدأ الزمالك بالتشكيل الآتى:

محمد عواد

حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفي الزنارى - عبدالله جمعة.

نيمار - عمرو السيسي - روقا - إمام عاشور - أحمد مصطفي زيزو.

مصطفي شلبي .

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