ماذا فعل شيكابالا مع نجوم الزمالك بعد رباعية الطلائع .. تفاصيل

حرص محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحية أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، أحمد فتوح ويوسف أسامة نبيه، رباعي الأبيض على أهدافهم في مرمى طلائع الجيش خلال مباراة الفريقين اليوم بالدوري الممتاز.

وتواجد “شيكابالا” في ملعب الكلية الحربية اليوم لمؤازرة الفريق في ظل غيابه عن اللقاء للإصابة بكدمة في الكتف، واحتفل اللاعب مع الرباعي والجماهير بالفوز الذي حققه الأبيض اليوم، وحرص الجمهور على توجيه تحية خاصة لشيكابالا.

وكان فريق الزمالك فاز على طلائع الجيش برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذا الفوز رفع الأبيض رصيده إلى 11 نقطة.