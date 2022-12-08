وكيل صحة السويس يتفقد أقسام الطواريء بمستشفيات الحميات والصدر

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس اقسام الطوارئ بمستشفى الحميات والصدر وذلك للإطمئنان علي انتظام تقديم الخدمة الطبيه المقدمة للمواطنين ومتابعة تواجد الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات والأدوية .

وخلال الجولة فقد أشاد «الحفناوي» بأنضباط الطاقم الطبي والفني والإداري بالـ «الحميات و الصدر » ، حيث أطلع من مدراءها علي أعداد ترددات المرضي علي أقسام الطوارئ .

ويأتي هذا في إطار حرص وكيل وزارة الصحة علي متابعة سير العمل بمختلف المنشآت الطبيه ولاسيما «اقسام الطوارئ » تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان و اللواء أ ح عبد المجيد صقر محافظ السويس .