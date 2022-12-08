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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخفى 21 طن أرز وسكر وزيت.. حجز صاحب مخزن بالجيزة بتهمة الاحتكار

صدى البلد

امرت نيابة جنوب الجيزة الكلية بحجز صاحب مخزن لاتهامه باحتكار أطنان من الأرز والسكر لبيعها بأزيد من السعر الرسمي. 

وطلبت النيابة تحريات مباحث التموين حول نشاط المتهم. 

وتمكن رجال مباحث التموين بالجيزة، من ضبط صاحب مخزن تابع لمصنع لتعبئة السلع الغذائية لقيامه بتجميع وحجب 21 طن أرز وسكر وزيت طعام عن التداول لغرض الاحتكار، وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

 

وكان اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأرز والسكر وزيت طعام داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 21 طن أرز وسكر وزيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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