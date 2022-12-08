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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يقدم خطابا لرابطة الأندية بشأن حكام الفار.. شاهد

صدى البلد

أعلن الكابتن احمد حسن ، أن نادى الزمالك ، تقـدم بخطاب لرابطة الأندية يطلب من خلاله عدم إسناد أي مباراة للفريق للحكم أحمد الغندور أو طارق مجدي في تقنية الفيديو . 

 

وكتب أحمد حسن فى منشور له عبر فيسبوك “ الزمالك يتقـدم بخطاب لرابطة الأندية يطلب من خلاله عدم إسناد أي مباراة للفريق للحكم أحمد الغندور أو طارق مجدي في تقنية الفيديو ”. 

 

و حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

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