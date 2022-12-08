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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحف الكويت.. الرئيس الصيني يزور السعودية وشرطة بيرو تعتقل رئيس البلاد بعد موافقة البرلمان على عزله

صدى البلد

مدبولي: نعي أن هناك ارتفاعاً في الأسعار ونحاول تخفيف العبء عن المواطن
السعودية تقر ميزانية 2023 بإنفاق 1.114 تريليون ريال
الرئيس الصيني: سأبحث مع الملك سلمان وولي عهده التعاون الثنائي والقضايا المشتركة
الناتو يرجح سعي روسيا لتعليق القتال مؤقتاً.. وبوتين: الحرب قد تطول
ألمانيا تكشف خطط "الشبكة المتطرفة": سعت لبناء جيش جديد

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قوله إن الحكومة تعي أن هناك ارتفاعا في الأسعار، مؤكدا: "نحاول تخفيف العبء عن المواطن، والحكومة تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات التي تحتاج دعم".

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم تشكيل لجنة عليا لوضع تصور للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر في النصف الأول من عام 2023، موضحا أن المستثمر الذي يرغب في الحصول على الرخصة الذهبية ستقدم مباشرة لمجلس الوزراء لاختصار المسافة والإجراءات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، موضحا أن العام الماضي تم جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن مجلس الوزراء السعودي، أقر الميزانية العامة للدولة، للعام المالي 2023، بإجمالي إنفاق يبلغ 1114 مليار ريال، وإيرادات تقدر بـ1130 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 16 مليار ريال.

وتضمن القرار تقدير الإيرادات بمبلغ ألف ومائة وثلاثين مليار ريال، واعتماد المصروفات بألف ومائة وأربعة عشر مليار ريال، وتقدير الفائض بستة عشر مليار ريال، وتحويل الفائض من الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

ونقلت صحيفة "الراي" عن الرئيس الصيني شي جينبينج، قوله إنه سيبحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نحو معمق العلاقات الثنائية، والعمل سوياً على تخطيط تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقال إن الصين والسعودية تربطهما علاقة وثيقة من الصداقة والشراكة والأخوة، وظلا على مدى الـ32 سنة التي مضت من إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، يتبادلان الفهم والدعم، وتترسخ الثقة الاستراتيجية المتبادلة بينهما بشكل مستمر، وحقق التعاون العملي بينهما نتائج مثمرة في كافة المجالات.

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وأبان الرئيس الصيني أن الجانبين يحافظان على التواصل والتنسيق الوثيقين في الشؤون الدولية والإقليمية، مضيفاً: "بعد إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2016 أقود أنا وخادم الحرمين الشريفين العلاقات الثنائية لتحقيق تطور كبير، الأمر الذي عاد بالخير على الشعبين، وساهم بقوة في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار والتنمية في المنطقة".

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، أوضح أن روسيا تسعى لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء لتعزيز قواتها تمهيداً لشن هجوم جديد في الربيع، فيما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن "العملية الخاصة" قد تطول.

وقال ستولتنبرج "ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل".

وأفادت "القبس" بأن المدّعي الفيدرالي في ألمانيا قال إن الذراع العسكري للشبكة اليمينية المتطرفة التي ألقي القبض على أعضائها الأربعاء، كانت تهدف لبناء جيش ألماني جديد، فيما تعهدت وزيرة الداخلية بالوقوف بكل قوة أمام تلك المحاولات.

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وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، إن التحقيقات ترفع الغطاء عن "الهاوية التي يمثلها خطر التهديد الإرهابي" لمجموعة "مواطنو الرايخ"، وتعهدت بالرد بكل العواقب الممكنة تحت القانون على أي محاولة كتلك. وأشادت فيسر بالقوات الأمنية في مواجهة خطر "التهديد الإرهابي" للمجموعة، وقالت إنه يبدو أن هناك ذراعين لتلك المجموعة، واحدة تسمي نفسها "المجلس" والثانية هي ذراع عسكري، مضيفة أن ذلك "يبرز خطر تلك المجموعة الإرهابية".

وقالت "الراي" إن السلطات التنفيذية في بيرو أعلنت أن قوات الأمن اعتقلت الرئيس بيدرو كاستيلو، بعدما صوّت البرلمان البيروفي، الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، على عزل الرئيس اليساري بتهمة "العجز الأخلاقي"، متجاهلا قرار الرئيس بحل البرلمان قبل ساعات.

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