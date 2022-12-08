ارفع راسك.. حسين الجسمى يحتفل بتأهل المغرب لربع نهائى كأس العالم| شاهد

احتفل الفنان حسين الجسمى ، بـ صعود منتخب المغرب لدور الـ8 في مونديال قطر على حساب إسبانيا بركلات الترجيح، لأول مرة في تاريخ العرب.

وكتب حسين الجسمى عبر تويتر “ ارفع راسك انته مغربي ”.

تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.