بعد تصدره مشاهير إنستجرام.. اعرف كم يتقاضى كريستيانو رونالدو على المنشور الواحد

يعد الهدف الأساسي وراء تطوير منصات وسائل التواصل الاجتماعي، هو إبقاء مستخدميها على اتصال وتمكينهم من مشاركة الرسائل ، حيث تم إدخال تغييرات جذرية على هذه المنصات، ونتيجة لهذه التغييرات، بدأ التركيز الأساسي لوسائل التواصل الاجتماعي في التحول وأصبحت واحدة من أكثر أدوات التسويق فعالية في العصر الرقمي.

وواحدة من أكثر المنصات جذبا للمستخدمين، هي منصة إنستجرام Instagram، وذلك لكونها منصة للصور، كما قد أدخلت العديد من التغييرات في الفترة الماضية، منها مقاطع الفيديو القصيرة مثل Reels، كما يشارك المستخدمون لحظات من حياتهم كقصص لمعجبيهم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا.

شارك إنستجرام Instagram مؤخرا القائمة الخاصة بأعلى المشاهير أجورًا لعام 2022، حيث تم إعداد القائمة وفقًا لعدد المتابعين الموجودين لديهم على المنصة، حيث جاء نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو ليحتل المرتبة الأولى في أكثر المشاهير متابعة على إنستجرام على الإطلاق، حيث وصل عدد متابعيه إلى 509 مليون متابع.

ويعد كريستيانو رونالدو، أحد أساطير كرة القدم، حيث يحمل الرقم القياسي للفوز ب 5 جوائز للكرة الذهبية و 4 أحذية ذهبية أوروبية، ولكونه أحد أكثر الرياضيين شهرةً وأعظمهم في العالم ، فإن رونالدو لديه جمهور كبير يتابعه على جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

وفقا لصحيفة State Journal فإنه للعام الثاني على التوالي ، يتربع كريستيانو رونالدو على رأس القائمة بأعلى ربح محتمل على الإطلاق ، حيث يحقق متوسط 2.4 مليون دولار لكل منشور مقارنة بـ 1.6 مليون دولار لكل منشور العام الماضي، وذلك نقلا عن Hopper HQ.

قيمة منشورات كريستيانو رونالدو في إنستجرام

تضيف الصحيفة أنه في حين أن أرباح وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به هي إضافات للإيرادات التي يحققها من هذا المجال ، فإن رونالدو يدعم أيضًا العديد من العلامات التجارية الكبرى لصفقات تبلغ قيمتها الملايين.

ويمتلك رونالدو عقدا مدى الحياة مع شركة Nike ، حيث أنه ثالث رياضي في العالم يبرم صفقة مدى الحياة مع الشركة، كما أنه أيضًا وجه العديد من العلامات التجارية العالمية، حيث تشمل بعض العلامات التجارية التي أقرها رونالدو ما يلي:

ماركة Tag Heuer ، حيث أن رونالدو هو أيضًا وجه العلامة التجارية للساعات الفاخرة وفي إحدى المرات شوهد وهو يرتدي ساعة من نفس الماركة خلال حفل Ballon D’Or Gala في مدينة زيورخ.

ماركة Armani ، وتفيد التقارير أن قيمة الصفقة 130 مليون دولار.

كما كان جزءًا من العديد من صفقات العلامات التجارية حيث أيد بعض العلامات التجارية الشهيرة جدًا مثل Herbalife و Clear shampoo و Altice، بالإضافة إلى ماركة الملابس الخاصة به CR7، كما قام بوضع علامة تجارية للفنادق تحت علامته التجارية من خلال شركة Pestano Lifestyle Hotels Company.