فتوح يشارك جمهوره بصورة له مع إمام عاشور..ويعلق: أخوات في ضهر بعض

نشر أحمد فتوح ، لاعب نادى الزمالك صورة له مع إمام عاشور ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق فتوح على الصورة قائلا “ اخوات في ضهر بعض ”.

و حقق الزمالك فوزا مستحقا على طلائع الجيش بـ 4 أهداف دون رد في المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، علي ملعب استاد الكلية الحربية، في الجولة السادسة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يقفز الزمالك إلى وصافة الدوري المصري برصيد 11 نقطة، خلف النادي الأهلي الذي يتصدر جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما تجمد طلائع الجيش فى المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.