عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لن تكوني مثلى.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جورجينا

صدى البلد

وجهت الفنانة سمية الخشاب ، رسالة لـ جورجينا رودريجيز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر . 

 

وكتب سمية الخشاب “ جورجينا لن تكوني سميه الخشاب ”. 

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.

ويذكر أن علقت الفنانة سمية الخشاب، على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين الجميع.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بعد كده يا حبايبي مانتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد إنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان مانحرقش كتير علي الفاضي".

وأضافت في تغريدة أخرى:"أي علاقه تمنها كرامة الإنسان؛ تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله".

سمية الخشاب الفنانة سمية الخشاب كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجيز رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

بصورة من مهرجان البحر الأحمر.. حسين فهمي يتجاهل هجوم نجل حسن يوسف

أسعار الذهب بمصر تنخفض خلال الفترة المقبلة .. تفاصيل مهمة

ترشيحاتنا

احرص على ترديده.. دعاء الهم والغم والحزن والضيق

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

وزير المالية السعودي: سنضخ استثمارات جديدة في مصر

ضرورة التركيز.. مرتضى منصور يكشف كواليس اجتماعه بفيريرا قبل مباراة طلائع الجيش

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

التوتر.. جمال شعبان يفجر مفاجأة غير متوقعة عن زيادة حالات الأزمة القلبية

طريقة عمل كيكة البرتقال بالزبدة.. بمذاق لا يقاوم

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ