لن تكوني مثلى.. سمية الخشاب توجه رسالة لـ جورجينا

وجهت الفنانة سمية الخشاب ، رسالة لـ جورجينا رودريجيز، صديقة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وذلك من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع تويتر .

وكتب سمية الخشاب “ جورجينا لن تكوني سميه الخشاب ”.

وبدأت سمية الخشاب تصوير أحدث أعمالها التليفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.

المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن إخراج إبرام نشأت.

ويذكر أن علقت الفنانة سمية الخشاب، على عودة الفنانة شيرين عبد الوهاب لزوجها الفنان حسام حبيب، وهو الخبر الذي أثار الجدل بين الجميع.

وكتبت سمية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"بعد كده يا حبايبي مانتعاطفش مع حد إلا لما نتأكد إنه هو نفسه متعاطف مع نفسه عشان مانحرقش كتير علي الفاضي".

وأضافت في تغريدة أخرى:"أي علاقه تمنها كرامة الإنسان؛ تغور في ستين داهية، العالم فيه 6 مليار والله".