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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كانت صعبة.. بدر بانون يعلق على ركلة الجزاء التى أهدرها أمام إسبانيا|شاهد

صدى البلد

علق المغربي بدر بانون ، لاعب النادى الأهلي السابق ، على ركلة الجزاء التى اهدرها امام منتخب اسبانيا فى دور 16 من بطولة كاس العالم 2022 . 

 

وكتب بدر بانون عبر حسابة بموقع انستجرام “ كم كانت صعبة تلك اللحظة  شكراً لكم على الدعم ”. 

 

تأهل منتخب المغرب  لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا  بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.

 

وفي ركلات الترجيح، سجل صابيري للمغرب، فيما أهدر بابلو سارابيا الركلة الأولى لإسبانيا بتسديده في القائم الأيمن.

وسجل حكيم زياش الركلة الثانية للمغرب، فيما تصدى بونو لجزائية كارلوس سولير.

وأهدر بدر بانون وسيرجيو بوسكيتيس الركلة الثالثة للمغرب وإسبانيا.

وسجل حكيمي رابع ركلات المغرب ليقودهم للتأهل لربع النهائي في إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ العرب.

الأهلى النادي الأهلي منتخب المغرب كأس العالم بدر بانون

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