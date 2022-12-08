عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح إطارات السيارات في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائه من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تمكن ضباط مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق؛ إثر استيلاءه من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات، من خلال المحل الخاص به، مُقابل أرباح ربع سنوية، إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

نفسي محامي يردلي حقي لوجه الله..سيدة من سوهاج: جوزي رماني أنا وبناته

محافظ سوهاج يسلم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ا ع ع- 51 عامًا- موظف بالشهر العقاري بجهينة، و10 أشخاص آخرين - يقيمون جميعًا دائرة مركز جهينة).

يفيد بتضررهم من المدعو (عبد المنعم ع م ع- 48 سنة- سائق- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج مستريح سوهاج الجديد جهينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

أول تعليق من زكريا الوردي بعد فسخ عقده مع الزمالك رسميا

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 101 ترعة بنسبة تنفيذ أطوال 74% من المستهدف

ترشيحاتنا

محتاج قرصة ودن.. شوبير يهاجم الشناوي بعد أخطاء مباراة الأهلي و المحلة

مفاجأة .. البطاطس تحمي من السرطان وتقلل الآثار الجانبية للعلاج الكيماوي

41 كيلومترا تحت سطح الأرض.. زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب روسيا

القوي العاملة تتفق علي مستويات الأجور خلال عمل السائقين بموسم الحج

الخارجية الروسية: موسكو لن تقدم تنازلات في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع واشنطن

بعد فسخ عقد الوردي.. مصير غامض يطارد سامسون داخل الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بس الكوارع.. شوربة مهملة تزيد من خصوبة الرجال وعدد الحيوانات المنوية

هل يرتفع سعر حجر الشيشة في المقاهي الشعبية بعد قانون المحال العامة؟

اعرف الفرق بين كورونا والمخلوى والأنفلونزا

سعر إطلالة جورجينا في قطر يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ