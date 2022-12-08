استولى على 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس مستريح إطارات السيارات في سوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس سائق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائه من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، دائرة مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكان قد تمكن ضباط مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق؛ إثر استيلاءه من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات، من خلال المحل الخاص به، مُقابل أرباح ربع سنوية، إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود محضر مُحرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ا ع ع- 51 عامًا- موظف بالشهر العقاري بجهينة، و10 أشخاص آخرين - يقيمون جميعًا دائرة مركز جهينة).

يفيد بتضررهم من المدعو (عبد المنعم ع م ع- 48 سنة- سائق- ويقيم بناحية دائرة المركز)؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، وتم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.