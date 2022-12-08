يُديرها قاصر.. ضبط شركة سياحة دون ترخيص في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، بالتعاون مع قسم السياحة والآثار بسوهاج، من ضبط شركة سياحة خاصة دون ترخيص صادر من وزارة السياحة، ويُديرها شاب قاصر، دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود محضر من أحوال قسم السياحة والآثار بسوهاج، يتضمن ضبط المدعو (محمود ح ع م- 17 سنة- المدير المسئول عن شركة خاصة كائنة دائرة المركز- ويقيم بذات الناحية)؛ لإدارته شركة خاصة دون ترخيص صادر من وزارة السياحة بالمخالفة للقانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

وضُبِط بحوزته 2 دفتر معاملات مع العملاء 4 تذاكر طيران، وجهاز كمبيوتر، ومجموعة كروت دعائية باسم الشركة، وبمواجهته أقرّ بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.