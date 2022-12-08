مع كبير مشجعي الأهلي.. شاهد| كهربا بصحبة محمد شريف وحسين الشحات

شارك محمود عبد المنعم كهربا، صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انستجرام.

وظهر كهربا برفقة نجوم النادي الأهلي اللاعب محمد شريف، وحسين الشحات، مع كبير مشجعي النادي أمح الدولي.

وما زالت أزمة محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي، محلك سر لا سيما وأن نادي الزمالك وجه صدمة إلي اللاعب بقرار حاسم فى أزمة غرامة المحكمة الرياضية الدولية.

وتمسك نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ، بالحصول علي قيمة الغرامة المالية البالغة 2 مليون دولار التي حسمتها المحكمة الرياضية الدولية ضد محمود عبد المنعم كهربا بحكم نهائي بات.

ورفض مسؤلو نادي الزمالك، أية محاولات من جانب كهربا ومحاميه الخاص بجدولة وتقسيط غرامة ال 2 مليون دولار الصادرة بقرار من المحكمة الرياضية الدولية.

وقال خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه ان كهربا ملزم بسداد الغرامة المالية كاملة عقب إعلان نادي أفيس البرتغالي افلاسه بشكل رسمي .