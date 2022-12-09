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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

استولى على 5 مليون جنيه من المواطنين..

بزعم توظيفها فى بطاريات السيارات.. سائق يواجه عقوبة الحبس عامين فى سوهاج

حبس سائق
حبس سائق

 تمكن ضباط مركز شرطة جهينة غرب محافظة سوهاج، منطقة جنوب الصعيد، من ضبط سائق؛ إثر استيلاءه من 11 شخصًا على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة إطارات وبطاريات السيارات، من خلال المحل الخاص به، مُقابل أرباح ربع سنوية.

وحرر محضر بالواقعة ، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة النصب على المواطنين

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

مركز شرطة جهينة سوهاج قانون العقوبات بطاريات السيارات سائق

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