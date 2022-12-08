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رئيس التحرير
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سماح أبو بكر: أطفال المنيا واعون بالإنجازات التي حققتها «حياة كريمة» |فيديو

الكاتبة سماح أبو
الكاتبة سماح أبو بكر

أعربت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، عن سعادتها بسبب مشاركتها في مبادرة "أنت الحياة بالأخضر" في المنيا، قائلة: "شهدت عددا كبيرًا من الأطفال، لديهم الحماس والوعي، وعندما تحدثت عن مبادرة حياة كريمة، فقالوا لي إنها أدخلت الغاز الطبيعي والصرف الصحي وسددت مصروفات المدارس، بالإضافة إلى إمدادهم بحقائب المدرسة والأدوات المدرسية".

وأضافت "عزت" خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى: "الأطفال كانوا على دراية أيضًا بخطورة البلاستيك، حيث يفضلون استخدام الحقائب المصنوعة من القماش، كان لديهم شغف كبير بالاستماع والحديث والحلم، انا سعيدة لان مبادرة حياة كريمة منحتني فرصة لكتابة قصة للأطفال عنها بعنوان حلم فارس مع حياة وكريمة، والقصة من إنتاج مؤسسة حياة كريمة".
وتابعت الكاتبة: "التعامل مع الأطفال في المبادرة كان تجربة رائعة، وأنا سعيدة بأطفال بلدي الذين يتسلحون بالوعي والحماس، حيث يفهمون ما يحدث على الأرض، فلا يمكن لأحد أن يؤثر عليهم أو يزرع فيهم مفاهيم ليست منضبطة، إذ إنهم محصنون جيدا ويعرفون دورهم والتطورات التي تشهدها قريتهم". 
وأكدت: "الأطفال يحفظون ما نقوله لهم، فهم يشبهون قطعة الإسفنج التي تمتص المياه، وهم يلمسون التغير الكبير الذي حدث لقراهم ومحافظتهم، من حيث المرافق الجديدة والغاز الطبيعي والصرف الصحي، إذ يجدون أن كل هذه الأمور تنعكس بالإيجاب على حياتهم الشخصية، فيشعرون بالاهتمام، الأطفال دائما ما يريدون ان يتم الاستماع إليهم".
 

 

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