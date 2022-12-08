مايا مرسي: عام 2021 عام تحقيق الحلم في قضية ختان الإناث

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إن عام 2021 عام تحقيق الحلم وانتصرت المرأة فى أبريل بتصديق الرئيس على المادة عشرة من قانون العقوبات وتغليظ عقوبة ختان الاناث .

وأضافت مرسي أن الخطوة تتويج لمجهودات نساء هن الغائبات الحاضرات منذ الخمسينات حيث حاربن لمنع هذه الجريمة وهن عزيزة حسين ومارى أسعد.

وأشارت إلى أن قانون سحب ترخيص المنشأة التى تقوم بتلك الجريمة انتصار للجنة الوطنية وقد وافق البرلمان المصرى ،بعد مناقشات على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث وكان بدعم من النواب الرجال فهذا أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب ليحققن النجاح الكبير فى ملف المرأة.