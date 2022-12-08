عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي: عام 2021 عام تحقيق الحلم في قضية ختان الإناث

صدى البلد

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، فى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إن  عام 2021 عام تحقيق الحلم وانتصرت المرأة فى أبريل بتصديق الرئيس على المادة عشرة من قانون العقوبات وتغليظ عقوبة ختان الاناث .

وأضافت مرسي أن الخطوة تتويج لمجهودات نساء هن الغائبات الحاضرات منذ الخمسينات  حيث حاربن لمنع هذه الجريمة وهن عزيزة حسين ومارى أسعد. 

وأشارت إلى أن قانون سحب ترخيص المنشأة التى تقوم بتلك الجريمة انتصار للجنة الوطنية وقد وافق البرلمان المصرى ،بعد مناقشات على مشروع قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث  وكان بدعم من النواب الرجال فهذا أول اختبار حقيقى لأكبر كتلة نسائية تحت قبة مجلسى الشيوخ والنواب ليحققن النجاح الكبير فى ملف المرأة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خسر 400 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الخميس 8 ديسمبر|فيديو

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

فقد 50 جنيها| اضطراب في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

انهيار أسعار الذهب وصعود مفاجئ لـ الدولار عالميا

المالية: مد فترة تسجيل الكيانات الفردية بالفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل

كأس العالم.. مفاجأة تصدم قطر خاصة بـ مشجعي مونديال 2022

بعد أسبوع من الاستقرار.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

“المحليات” تحسم الجدل: "ما حدش هيدفع فلوس عشان يركن تحت بيته".. فيديو

جوزيب بوريل: المخزون الاحتياطي للأسلحة الأوروبية المرسلة لأوكرانيا "نفد"

لحظة وصول السيسي إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة فى القمة العربية الصينية الأولي

فيورنتينا الإيطالي يصدم ليفربول بشأن ضم نجم المغرب

بنص سعر iPhone.. أحدث هاتف فلاجشيب بمواصفات ممتازة

مستشار ملكي: السعودية من أكبر الدول المانحة بالعالم.. وتستضيف مليون لاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. الشاي الأسود يحمي من أمراض خطيرة

تحذيرات من تحدي تشارلي.. أسرار لعبة خطيرة تدفع المراهقين للموت

أضرار أشهر أدوية إنقاص الوزن | اعرفها قبل ما تشتريها

مفاجأة .. البطاطس تحمي من السرطان وبديل للكيماوي

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ