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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي: مصر بلد السينما والفن.. وتربطني ذكريات بمهرجان القاهرة| فيديو

صدى البلد

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجى، عن أعمالها القادمة وعلاقتها بالفنانة لبلبة وذكرياتها بهرجان القاهرة. 

وقالت سلاف فواخرجى لعدسة صدى البلد على هامش حضورها مهرجان القاهرة الدولى فى دورته الـ 44: “مهرجان القاهرة من أهم مهرجانات العالم ودائما بحرص على حضوره، والدورة الـ 44 كانت مختلفة”.

وأضافت سلاف فواخرجى: "اختيار أفلام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة كان مميز سواء داخل أو خارج المسابقة الرسمية".

وأوضحت سلاف فواخرجى: "بيربطنى بمهرجان القاهرة السينمائى ذكريات جميلة منذ طفولتى ويكفى وجودى فى مصر العريقة بلد السينما والفن".

وحرصت النجمة سلاف فواخرجي، علي مشاركة متابعيها صورًا جديدة لها من المغرب على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "‘إنستجرام".


وظهرت السورية سلاف، بإطلالة انيقة، مرتدية القفطان المغربي، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلا بتسريحة بسيطة وناعمة، واعتمدت في مكياجها على الألوان الترابية الفاتحة، مما حازت على إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال سُلاف فواخرجي، المسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

وشارك في بطولة مسلسل "مع وقف التنفيذ" مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة وغيرهم.

أعمال سُلاف فواخرجي

يشار إلى أن أحدث أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل عنبر 6 بطولة صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.


مسلسل “عنبر 6” مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

 

 

 

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