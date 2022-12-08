بطرحة وعباية بيضاء .. شاهد ياسمين صبري فى أحدث ظهور بالسعودية

تدوال عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور للفنانة ياسمين صبري اثناء تواجدها فى دولة السعودية لحضور مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي .

وظهرت ياسمين صبري وهي ترتدي طرحة بيضاء وعباءه بيضاء ، حيث حصلت على إعجاب المتابعين .

تستأنف ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد "يوم استقالة مجرم" الأسبوع المقبل بعد عودتها من قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم.

وبهذا الفيلم تعود للسينما بعد غياب أربع سنوات، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي مع وجود لمحات كوميدية في عدد من المشاهد.



"يوم استقالة مجرم" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور وعدد آخر من الفنانين وجار التعاقد معهم، تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري فيلم الديزل، الذي عرض عام 2018، بطولة محمد رمضان وتأليف أمين جمال وإخراج كريم السبكي، وفيلم ليلة هنا وسرور من بطولة محمد إمام الذي عرض عام 2018، من إخراج حسين المنباوي.