سننتج 70% من احتياجاتنا.. الزراعة تكشف خطتها لتوفير القمح

أكد رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أننا نستهدف زيادة إنتاجية القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 60% خلال عام 2025، و70% خلال عام 2030.

زيادة مساحة القمح

وأوضح "محمد"، خلال حوار لـ"صدى البلد"، أن العام المقبل 2023 نستهدف زراعة ما يقرب من 5 ملايين طن، لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى القمح؛ مؤكدا “نتبنى عدة محاور لزيادة إنتاجية القمح منها محور تنمية رأسي، وأفقي، وتقليل الفاقد”.

ونوه مدير معهد المحاصيل الحقلية، بأن محور التنمية الأفقي يعني زيادة مساحات زراعة القمح، وهو ما نعمل عليه فى المشروعات الجديدة مثل الدلتا الجديدة، ومستقبل مصر، وتوشكى، وشرق العوينات لأنه من الصعب التوسع فى زراعته بالدلتا والوادي، ويحتاج إلى تكلفة عالية.

التنمية الرأسية

وتابع "أما محور التنمية الرأسي فتكلفته أقل ويكمن فى استنباط أصناف جديدة من القمح لزيادة انتاجيته من نفس وحدتي الأرض والمياة، كما يتم نشر الوعي والتوصيات الجديدة من خلال الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح ويتم فيه حقول إرشادية وتجميعات إرشادية ، كما نتبني زراعة المصاطب والذي يحقق إنتاجية عالية".

وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، أن السياسة الصنفية تتم فيها الممارسات الزراعية المثالية بداية من اختيار الصنف وميعاد الزراعة المناسب وحتى الحصاد ، وبالتالى فإن فدان القمح ينتج حوالي 30 أردب من القمح وهى أعلى انتاجية إذا اتبع المزارع التعليمات ، ويصل متوسط إنتاجية فدان القمح إلي 20 أردب وتحاول الوزارة جاهدة إلي زيادة المتوسط ليصل إلي 26 أردب .

واستكمل "إذا زاد متوسط إنتاجية القمح إلي 22 أردب من الفدان على مستوي الجمهورية فإنه بذلك كأنه تم استصلاح ما يتراوح بين 200 و400 ألف فدان، وهذا يعد إنجازا حقيقيا لأنه أقل تكلفة من الاستصلاح".

استنباط 20 صنفا

وأوضح أنه تم استنباط 20 صنفا جديدا من القمح منها 12 نوعا يتم تداولها، وذلك سواء لإنتاج رغيف الخبز أو لإنتاج المكرونة وبالتالى زيادة الإنتاجية.

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على استيرادنا من القمح، وتم اعتماد عدة مناشئ أخري لاستيرادها.