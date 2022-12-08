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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

الغزالة رايقة والملكة إليزابيث وكأس العالم.. كلمات تصدرت بحث جوجل خلال 2022

الكلمات والعبارات
الكلمات والعبارات الأكثر بحثا على جوجل لعام 2022

شاركت شركة جوجل Google الأمريكية، قائمة لحصاد 2022، والتي تضم ملخصا عن أكثر الأمور والأشياء والشخصيات التي يبحث عنها الأشخاص عبر محرك البحث الخاص بها خلال العام.

وبحسب ما ذكره موقع "digitaltrends"، تصدرت قائمة أكثر الكلمات والعبارات التي بحث عنها مستخدمو محرك جوجل في الولايات المتحدة،  كانت كلمة " Wordle" وهي اسم لعبة لتخمين كلمات مكونة من 5 أحرف.

 

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الكلمات والعبارات الأكثر بحثا على جوجل لعام 2022

ونظرا لكونه عاما ملئ بالأحدث المهمة، فقد بحث الناس عبر محرك بحث جوجل عن وفاة الملكة إليزابيث البريطانية والممثلة بيتي وايت في عام 2022، وهما ثاني أكبر عدد من عمليات البحث عن الأخبار.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الأخبار الأكثر بحثا، فقد بحث الناس على الإنترنت هذا العام أكثر شيء عن مواضيع أوكرانيا ومواضيع الانتخابات في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل، إضافة إلى مواضيع اليانصيب والقرعات، والمواضيع التي تتعلق بجدري القرود، وقضية طلاق جوني ديب.

وبالنسبة للشخصيات التي بحث عنهم الناس بكثرة على الإنترنت هذه السنة كان من بينها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وممثلين عالميين مثل: ويل سميث، وأمبر هير، وكريس روك.

عمليات البحث الرائجة في الهند على محرك جوجل لعام 2022

وفي الوقت نفسه، أصدر محرك بحث جوجل في الهند قائمة الأكثر بحثا لهذا العام، والتي تعرض أهم الاتجاهات على Google Search خلال الأشهر الـ 12 الماضية، والتي تضمنت عدة فئات بكلمات رئيسية مثل أهم عمليات البحث.

وكان  الدوري الهندي الممتاز (IPL) هو الكلمة الرئيسية الأكثر بحثا على جوجل في عام 2022، يليه Cowin وكأس العالم FIFA وكأس آسيا وكأس العالم ICC T20.

وفي فئة الأخبار، هز موت المغني الشهير Lata Mangeshkar و Sidhu Moose Wala، محرك بحث جوجل، وتشمل الموضوعات الإخبارية الشائعة الأخرى في الهند حرب روسيا وأوكرانيا، وانتخابات UP، وعدد حالات الإصابة بفيروس كرورنا Covid-19.

وكان من بين الشخصيات البارزة على محرك بحث جوجل الهندي في عام 2022 هم زعيم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ورئيس الهند دروبادي مورمو ورئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك ورجل الأعمال الهارب لاليت مودي وممثل بوليوود سوشميتا سين.

 

المواضيع الأكثر بحثا في مصر خلال عام 2022

اما بالنسبة لعمليات البحث الأكثر شيوعا في جمهورية مصر العربية، كشفت شركة جوجل عن 5 فئات لعمليات البحث التي كانت رائجة في العام 2022.

كان من بين كلمات البحث الرئيسية الأكثر بحثا في مصر هي: سعر الدولار اليوم وكأس العالم ودعم مصر، ومنتخب مصر، وكأس أمم أفريقيا، ومن بين الشخصيات  البارزة التي بحث عنها المصريين باستخدام محرك جوجل العالمي : الطفل ريان و ميار الببلاوي و هشام سليم وشيماء جمال وجورج الراسي.

ومن بين أفضل الأغاني الأكثر بحثا على محرك جوجل تصدرت أغنية الغزالة رايقة وستو أنا و أغنية شيماء وأغنية البحت واغنية يوماتي ابعت السلام، ومن بين أكثر الكلمات الرياضية بحثا في مصر كان منتخب مصر الأكثر بحثا ومبارايات كأس العالم وكاس امم افريقيا ومصر والسنغال ومان سيتي ضد ليفربول.

وتصدر مسلسل توبه أكثر المسلسلات بحثا على محرك بحث جوجل في مصر خلال عام 2022، يليه مسلسل أنا وهي ومسلسل الاختيار 3 ومسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، والكبير اوي 6.

المواضيع الأكثر بحثا في مصر خلال عام 2022
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