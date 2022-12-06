جوجل تدخل ميزة جديدة لتحسين عملية البحث

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة تقدمها لمتصفحي الويب من الأجهزة المكتبية أو اللاب توب وهي "التمرير المستمر" والتي تُمَّكن المستخدمين من رؤية نتائج البحث ذات الصلة دون التنقل بين الصفحات المختلفة كل فترة بسيطة، بل تستمر الشاشة في إظهار المزيد من العناوين المتعلقة بكلمة البحث، وتنوي طرح هذه الخاصية لأجهزة الهواتف النقالة في وقت لاحق.

وهناك فرق بين ميزة التمرير المستمر و التمرير اللانهائي الغير مطروحة حتى الآن في جوجل. من خلال التمرير المستمر ، يمكن للمستخدمين رؤية ما يصل إلى ست صفحات دون الحاجة إلى النقر على كلمة "المزيد" في آخر الصفحة أما بالنسبة لنسخة الهاتف المحمول ، تحد Google من التمرير المستمر إلى عرض أربع صفحات من نتائج البحث دفعة واحدة.

حرصت جوجل على أسلوب عرض نتائج البحث في صفحات مقسمة وهو ما يجعل المستخدم ينقر على رقم الصفحة في الأسفل ليكشتف المزيد من النتائج الموجودة في مواقع الويب الأقل شهرة

يمكن أن توفر الميزة الجديدة أيضًا عدد زيارات أكبر للمواقع التي لم تحتل مرتبة عالية بما يكفي لتكون في الصفحة الأولى، يميل معظم الناس إلى الاكتفاء بنتائج الصفحة الأولى أو الثانية على الأكثر، ويذهب عدد قليل جدًا من الأشخاص إلى الصفحات بعد ذلك.

يتزامن تغيير سياسة الصفحات في جوجل في وقت يشكو فيه العديد من المستخدمين من تدهور تراجع في دقة وجودة نتائج بحث Google. رداً على شكوى المستخدمين، أجرت جوجل سلسلة من الترقيات والتحديثات، بما في ذلك جعل نتائج البحث أكثر وضوحًا. في سبتمبر ، طرحت أيضًا ميزة ظهور نتائج فئة "المناقشات والمنتديات"، التي تعرض نتائج من Reddit و Quora.

في حين أن الكثير من الميزات يتم إتاحتها في البداية لنسخة الموبايل، هذا التحديث الأخير سيكون من نصيب الأجهزة المكتبية في مرحلته الأولى.