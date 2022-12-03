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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

5 من أرخص هواتف نوكيا تحصل على أندرويد 13.. إليك القائمة

Nokia
Nokia

أكدت شركة نوكيا مؤخرا أن جميع هواتفها تعمل حاليا بنظام التشغيل أندرويد 12، ومع إعلان بعض العلامات التجارية حصول معظم إصداراتها على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13، تبع ذلك الإعلان تأكيد Nokiaعلى الأجهزة المؤهلى للحصول على أندرويد 13.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تضم قائمة هواتف نوكيا الأولى التي ستحصل على نظام التشغيل أندرويد 13، في القريب العاجل خمسة أجهزة من بينها : Nokia X10 وNokia X20 و Nokia XR20 وNokia G50 و Nokia G11 Plus، تأتي جميعها ضمن فئة الهواتف الأرخص من النطاق السعري.

 

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ولسوء الحظ، فإن ثلاثي هواتف نوكيا C31 و G60 5G و X30 5G، التي تم الإعلان عنها مرة أخرى في سبتمبر في IFA 2022 في برلين، ليست مدرجة ضمن القائمة المؤهلة للحصول على أندرويد 13، ولكن الشركة أكدت أنها بالفعل ضمن خطط التحديث القادمة.

Nokia X10 و Nokia X20 و Nokia XR20 و Nokia G50 و Nokia G11 Plus

سعر ومواصفات Nokia X10

يتميز هاتف نوكيا Nokia X10 بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.67 بوصة ، بدقة عرض HD+، مع دقة  1080 × 2400 بكسل، إلى جانب كاميرا رباعية خلفية بدقة 48 + 5 + 2+2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يعمل هاتف نوكيا Nokia X10 بمعالج من نوع Snapdragon 480، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 64 و128 جيجابايت، ويحزم بطارية بقوة 4470 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالي 5 آلاف جنيه مصري.

Nokia X10

سعر ومواصفات Nokia X20

يتم تشغيل هاتف Nokia X20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و256 جيجابايت.

تم تصميم هاتف نوكيا Nokia X20، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، ويأتي بكامير خلفية رباعية بدقة 64 + + 5 + 2+ 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحزم هاتف نوكيا X20، بطارية بقوة 4470 مللي أمبير، ويتم شحنها باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، ويتوفر مقابل سعر حوالى 6 آلاف و500 جنيه مصري.

Nokia X20
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