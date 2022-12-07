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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال عام 2022.. عمرو سعد الاكثر بحثآ في مصر بمسلسل توبة

صدى البلد

تصدر مسلسل توبة للفنان عمرو سعد مؤشرات الاكثر بحثآ في مصر خلال عام 2022 وفقا لما ورد في بيان لشركة جوجل .

وأظهرت قوائم العمليات الأكثر رواجًا على محرك بحث جوجل لعام 2022، أن مسلسل توبة حصل على المركز الأول في قوائم الأكثر بحثًا في مصر ضمن مسلسلات عام 2022.

وشارك في مسلسل توبة بجانب النجم عمرو سعد، كل من أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، حسن أبو الروس، انتصار وغيرهم نخبة من النجوم ومن إخراج أحمد صالح.

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على جانب آخر، يخوض النجم عمرو سعد الموسم الرمضاني المقبل لعام 2023 بمسلسل الأجهر، الذي تشاركه في العديد من الفنانين منهم الفنانة درة وسارة سلامة وغيرهم، والمسلسل إخراج ياسر سامي وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل قريبًا  في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.

ويعقد عمرو سعد، حاليًا جلسات عمل مكثقة للوقوف على التحضيرات النهائية للشخصية التي يُجسدها بمسلسله الأجهر، ومن المتوقع أن يظهر بـ دور مختلف مع المخرج ياسر سامي عما قدمه من قبل.

جدير بالذكر أن عمرو سعد بدأ مؤخرًا التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد الغربان، ويشارك فيه العديد من الممثلين بجانبه، منهم محمد علاء وعائشة بن أحمد وغيرهم، وتواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع باقي طاقم العمل، لبدء التصوير

ماجد المصري سارة سلامة صبا مبارك أحمد صالح الفنانة درة أسماء أبو اليزيد أحمد صفوت حسن أبو الروس

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