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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من فعاليات 3 دورات تدريبية لـ 90 موظفا

صدى البلد

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، بختام فعاليات 3 دورات هي: دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم وينفذها مشروع السياسات السكانيه بالوزارة، ودورة التحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للاستثمار، ودورة إدارة المخاطر وإستمرارية الأعمال التي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنميه المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 90 متدرباً من جميع المحافظات، فيما تستمر فعاليات دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثانى على التوالى.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على أهمية الاستمرار فى رفع قدرات العاملين بالمحليات وتنمية مهاراتهم الوظيفية، ليكونوا مؤهلين لتنفيذ رؤية مصر 2030 ، والتى تركز على الاهتمام بالعنصر البشرى، باعتباره محور أساسي في تنفيذها، لينعكس أثره على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال دورة إعداد قادة المستقبل والتى تستمر فعالياتها لمدة 3 أسابيع، إعداد وتأهيل 72 متدربا من شباب العاملين بالوزارة والمحافظات لإعداد صف ثانى من القيادات الشابة، تكون نواه لضخ دماء جديدة فى المحليات قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية المحلية فى الجمهورية الجديدة التى تعمل جميع أجهزة الدولة على تنفيذها فى المحافظات.

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