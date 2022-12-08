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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر.. هذه العلامات تؤكد ممارستك للرياضة بكثرة

ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة

نظرًا لأن التمرين مفيد جدًا لجسم الإنسان ، فإن تركيز المهنيين الصحيين عادة ما يكون على كيفية جعل الناس يفعلون ما يكفي منها في حياتنا اليومية. 

غالبًا ما تتم مناقشة الجانب الآخر من العملة: عندما لا يكون التحفيز على التمرين مشكلة ، ولكن معرفة الوقت المناسب للتخفيف والراحة هو كذلك.

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من الممكن بالتأكيد الإفراط في ممارسة الرياضة، عندما يتم التركيز بشكل كبير على أي جزء من حياتنا ، يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على كل شيء آخر، نعلم أن 45-60 دقيقة يوميًا موصى بها بشكل عام ، ولكن حتى أقل من 15 دقيقة في اليوم ستقلل من خطر الوفيات. 

أضرار ممارسة الرياضة بقوة

وجع العضلات لفترات طويلة: على الرغم من أن آلام العضلات الناتجة عن التمرين أمر طبيعي ، إلا أن هذا الشعور يجب أن يكون عرضيًا ، وليس متكررًا ، ويجب ألا يستمر لأكثر من يومين ، أو ثلاثة أيام على الأكثر بعد التمرين. 

الأرق : سواء كنت لا تنام جيدًا أو كنت تواجه صعوبة في النوم على الإطلاق ، يمكن أن يكون الأرق علامة على ممارسة الكثير من التمارين. 

التعب : إذا وجدت نفسك متعبًا باستمرار ، وخاصة إذا كنت متعبًا خلال التدريبات الخاصة بك ، فلن يتم تزويد جسمك بأدوات الاسترداد التي يحتاجها لتأثير التمارين الرياضية المعزز للطاقة

 

التمرين ممارسة الرياضة أضرار ممارسة الرياضة بقوة الأرق التعب

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