احذر.. هذه العلامات تؤكد ممارستك للرياضة بكثرة

نظرًا لأن التمرين مفيد جدًا لجسم الإنسان ، فإن تركيز المهنيين الصحيين عادة ما يكون على كيفية جعل الناس يفعلون ما يكفي منها في حياتنا اليومية.

غالبًا ما تتم مناقشة الجانب الآخر من العملة: عندما لا يكون التحفيز على التمرين مشكلة ، ولكن معرفة الوقت المناسب للتخفيف والراحة هو كذلك.

من الممكن بالتأكيد الإفراط في ممارسة الرياضة، عندما يتم التركيز بشكل كبير على أي جزء من حياتنا ، يمكن أن يكون هناك تأثير سلبي على كل شيء آخر، نعلم أن 45-60 دقيقة يوميًا موصى بها بشكل عام ، ولكن حتى أقل من 15 دقيقة في اليوم ستقلل من خطر الوفيات.

أضرار ممارسة الرياضة بقوة

وجع العضلات لفترات طويلة: على الرغم من أن آلام العضلات الناتجة عن التمرين أمر طبيعي ، إلا أن هذا الشعور يجب أن يكون عرضيًا ، وليس متكررًا ، ويجب ألا يستمر لأكثر من يومين ، أو ثلاثة أيام على الأكثر بعد التمرين.

الأرق : سواء كنت لا تنام جيدًا أو كنت تواجه صعوبة في النوم على الإطلاق ، يمكن أن يكون الأرق علامة على ممارسة الكثير من التمارين.

التعب : إذا وجدت نفسك متعبًا باستمرار ، وخاصة إذا كنت متعبًا خلال التدريبات الخاصة بك ، فلن يتم تزويد جسمك بأدوات الاسترداد التي يحتاجها لتأثير التمارين الرياضية المعزز للطاقة