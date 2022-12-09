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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أبراج تعلن خطبتها لعام 2023

صدى البلد

كلها ايام وتبدأ السنة الجديدة بأيام وقد نشرت خبيرة التاروت فوفا  والابراج منشور عن فتيات  6 أبراج سيعلن خطوبتهن في العام 2023


مولودة برج الثور:
تتمتعين في العام  2023 بظروف وحظوظ وافرة من العام السابق يشير العام 2023 إلى أن حياتك العاطفية ستصبح أكثر ملاءمة من ذي قبل، خاصة في بداية العام قد تعلنين خطوبتك رسمياً وذلك لأنك تريدين أن تنتقلي الى مرحلة جديدة فيها الاستقرار والحب والالتزام تكون مواقع الكواكب في صالحك لا تقلقي كثيراً كوني صادقة مع مشاعرك، واكتشفي ما يجعلك سعيدة حقاً.

مولودة برج السرطان:
ستؤدي العديد من الظروف المواتية إلى إحداث تغييرات إيجابية على الصعيد العاطفي العام 2023 هو العام الذي ستكون فيه فرص إعلان خطوبتك مرتفعة جداً  ستستمتعين بحياة حب مستقرة ولكن كوني حذرة في تواصلك وأفعالك يمكن أن يكون حبك قوياً للغاية، ولكن عليك أن تتعلمي كيفية التعبير عنه.

مولودة برج الأسد:
سيكون هذا العام 2023 مليئاً بالآمال والسعادة سيكون موقع كوكبي الزهرة والمشتري مناسبين لك في الأشهر الأولى من العام حتى أبريل إذا كنتِ في علاقة رومانسية بالفعل، فلديك فرصة لإعلان خطوبتك رسمياً.

مولودة برج العقرب:
على الرغم من أن هذا العام مليء بالتحديات بالنسبة لك، إلا أن هناك فرصة جيدة لنقل علاقتك الحالية إلى المستوى التالي احتضني الإحساس بالراحة والقوة الذي يأتي من كوكب المشتري لتحقيق الاستقرار في اختيارات حياتك يعتبر العام 2023، مثالي لك خصوصاً في المجال العاطفي إذا كنت خالية القلب ستجدين الحب وفي حال كنتِ في علاقة حب ستعلنين خطوبتك رسمياً.

مولودة برج الدلو:
استمتعي بالسعادة لأن لديك كل ما يلزم لتحسين كل جانب من جوانب حياتك أخيراً، ما توقعته سيتحقق خلال العام 2023 ستعلنين خطوبتك رسمياً احتضني التغييرات التي ستطرأ على حياتك لديك العديد من الفرص، كما أن المشاعر ستكون في ذروتها.

مولودة برج الحوت:
يدعمك الفلك للمساعدة في تحسين وضعك الشخصي والعاطفي هناك بعض المشاعر الجيدة التي تأتي في طريقك من كوكب الزهرة، والتي ستمنحك القوة، وستغير حياتك إلى الأبد وللأفضل خصوصاً في المجال العاطفي قد تواجهين مفاجأة سارة في النصف الثاني من العام 2023 إذا كنت مرتبطة رومانسياً، فأنتِ بصدد تتويج علاقتك بإعلان خطوبتك رسمياً وعيش الاستقرار العاطفي.

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