أحمد ياسر وايبوكا يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة 6 من بطولة الدوري الممتاز .

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم : أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمود زلاكة - ميدو جابر - محمود نبيل - صامويل امادي - عبد الرحمن السكران.