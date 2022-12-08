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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد ياسر وايبوكا يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة  6 من بطولة الدوري الممتاز .

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام .  

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام - محمد شكري.

خط الوسط:   محمد توني -  محمد كناريا - عمرو قلاوة - أحمد القرموطي.

خط الهجوم :  أحمد ياسر ريان - جون ايبوكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا - محمد ناصف - عبد الرحمن بودي  - محمود زلاكة - ميدو جابر - محمود نبيل - صامويل امادي - عبد الرحمن السكران.

سيراميكا كليوباترا كليوباترا سيراميكا الاسماعيلي احمد سامي إيبوكا أحمد ياسر ريان

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