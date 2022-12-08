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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب تتصاعد.. اعتراف مقلق من أوكرانيا بشأن شبه جزيرة القرم

أوكرانيا
أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، إن واشنطن لا تحظر استخدام الأسلحة الأمريكية في قصف شبه جزيرة القرم.

وقال كوليبا في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: "تعهدت أوكرانيا لأمريكا بعدم استخدام الأسلحة التي قدمتها لضرب الأراضي الروسية. هذا الالتزام لا ينطبق على شبه جزيرة القرم، المعترف بها دوليًا كأراض أوكرانية".

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وشدد وزير الخارجية الأوكراني على أن أوكرانيا لن توافق أبدًا على اتفاقية سلام مع روسيا إذا ظلت شبه جزيرة القرم ودونباس تحت سيطرة موسكو . 

وقال كوليبا إن "أوكرانيا ستأخذ كل أراضيها، بما في ذلك القرم، بعضها بالوسائل العسكرية، والبعض الآخر بالوسائل الدبلوماسية".

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