5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها في ديسمبر .. تفاصيل

ارتفعت العديد من الإصدارات المقدمة بالسوق المصري منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، ومنها النسخة تويوتا كورولا بعد طرح موديلات 2023 حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 100 ألف جنيه، بينما جاءت السيارة تويوتا روميون موديل 2023 بزيادة تصل إلى 55 ألف جنيه.

ووصلت الزيادة السعرية للسيارة فيات تيبو موديل 2022 إلى 49.900 ألف جنيه وحتى 54.900 ألف جنيه، وجاءت ايضا السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 بزيادة سعرية تتراوح بين 90 و 125 الف جنيه، إلى جانب زيادة للسيارة سيات اتيكا موديل 2022 بنسبة تتراوح بين 100 الف وحتى 110 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث الاسعار لهذه الطرازات بعد زيادات شهر ديسمبر الجديدة.

تويوتا كورولا موديل 2022

1 - تويوتا كورولا موديل 2022

تتمتع السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة انتاجية بلغت 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 154 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي CVT جر امامي.

اسعار السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

الفئة Active M/T تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 540 ألف جنيه.

الفئة Active A/T تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 574 ألف جنيه.

الفئة Comfort تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 620 ألف جنيه.

الفئة Smart تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 650 ألف جنيه.

الفئة Smart with Sunroof تويوتا كورولا موديل 2023 بقيمة قدرها 670 ألف جنيه.

تويوتا روميون موديل 2023

2 - تويوتا روميون موديل 2023

يمكن للسيارة تويوتا روميون موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 13.5 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 103 حصانا، وعزم دوران 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية.

اسعار السيارة تويوتا روميون موديل 2023

الفئة الاولى تويوتا روميون موديل 2023 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثانية تويوتا روميون موديل 2023 بقيمة قدرها 475 الف جنيه.

فيات تيبو موديل 2022

3 - فيات تيبو موديل 2022

زودت السيارة فيات تيبو موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ 110 حصانا، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 11.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

اسعار السيارة فيات تيبو موديل 2022

الفئة الاولى سيدان فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 549.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية سيدان فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 599.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سيدان فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 649.900 ألف جنيه.

الفئة الاولى هاتشباك فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 599.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية هاتشباك فيات تيبو موديل 2022 بقيمة قدرها 679.900 ألف جنيه.

سكودا اوكتافيا موديل 2022

4 - سكودا اوكتافيا موديل 2022

حصلت السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 على محرك 1400 سي سي رباعي الاسطوانات تيربو، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 8 سرعات، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 245 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، مع عزم دوران 370 نيوتن/متر.

اسعار السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022

الفئة الاولى سكودا اوكتافيا 2022 بقيمة قدرها 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية سكودا اوكتافيا 2022 بقيمة قدرها 900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سكودا اوكتافيا 2022 بقيمة قدرها 975 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سكودا اوكتافيا 2022 بقيمة قدرها مليون و300 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2022

5 - سيات اتيكا موديل 2022

جاءت السيارة سيات اتيكا موديل 2022 بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، مع امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.6 ثانية.

اسعار سيات اتيكا موديل 2022

الفئة الاولى سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها 910 ألف جنيه.

الفئة الثانية سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها 985 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و80 ألف جنيه.

الفئة الرابعة سيات اتيكا موديل 2022 بقيمة قدرها مليون و100 ألف جنيه.