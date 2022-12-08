احذروا انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. إزاي نعرف الفرق؟!.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل، تغطية عن تداول حقن الڤولتارين المغشوشة في السوق المصرية، حيث أكد أمين لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة كريم كرم، صحة المعلومات المتداولة بشأن انتشار حقن فولتارين مغشوشة بالسوق المصري.

وعن كيفية تجنب حقنة الفولتارين المغشوشة، أوضح كريم كرم أمين لجنة الصيادلة الحكوميين، بنقابة الصيادلة، أن الفارق بين العبوتين هو أن العبوات الأصلية توجد عليها علامة ملونة على زجاج الأمبول، أما العبوات المقلدة لا توجد عليها أي علامات ملونة.

كما أن هناك إشارة أخرى للتعرف على العبوة المغشوشة وهي الوجه الجانبي للعبوة الأصلية مدون عبارة يحفظ في درجة حرارة أقل من 30°م أما في العبوة المقلدة فهو غير مدون.

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول حقنة الفولتارين المغشوشة، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: