يطعم الأجنة للكلاب أو يحرقها.. ضبط طبيب نساء وتوليد يجري عمليات إجهاض

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة نشاطا مشبوها لطبيب نساء وتوليد يجري عمليات إجهاض ويتخلص من الأجنة بإطعامها للكلاب الضالة أو حرقها.

وردت معلومات إلى المقدم هاني عماد رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام طبيب نساء وتوليد شهير مالك مركز ولادة خاصا ملكه بإجراء عمليات إجهاض للسيدات ويتخلص من الأجنة حرقا أو بإلقائها للكلاب بإحدى القرى التابعة للمركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المركز المشار إليه بقوة أمنية برئاسة الرائد أحمد فايز معاون مباحث مركز شرطة كرداسة، أمكن ضبط المتهم و5 آخرين معاونيه.

وبتفتيش المركز عثر أعلى السطح على 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، كما تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، وكذلك فتاة أجرت عملية إجهاض حمل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.