قافلة مركز الأزهر للفتوى التوعوية تختتم أعمالها بأسوان بندوة في إدفو

اختتمت قافلة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الموفدة إلى محافظة أسوان فعالياتها، اليوم الخميس، ضمن برنامج "أسرة مستقرة مجتمع آمن"، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، بهدف تحصين الأُسر و الشباب ضد الأفكار المتطرفة والهدامة، وتوعية المقبلين على الزواج بالمعايير السليمة لاختيار شريك الحياة وأسس بناء أسرة مستقرة.

وعقد أعضاء القافلة في ختام فعالياتها اليوم الخميس؛ ندوة توعوية بمركز شباب بني هلال مع أهالي قرية المحاميد التابعة لمركز إدفو بمحافظة أسوان، والتي دارت حول «شريك المستقبل.. معايير الاختيار وأسس الاستقرار»، حيث شدد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أهمية أن يكون اختيار شريك الحياة قائم على معايير سليمة أهمها حسن الخلق والقدرة على تحمل المسؤولية، مع شرح مبسط لأسس ضمان استقرار الأسرة وطرق حل الخلافات الأسرية بطرق فعالة مع تقديم عدد من النصائح التي تساعد الأزواج على تجنب وقوع تلك الخلافات من الأساس.

وأوضح أعضاء مركز الأزهر للفتوى أن الحياة الزوجية هي علاقة مقدسة ويجب على كلا الزوجين أن يظهر لشريك حياته الاحترام والتقدير اللازم، وأن تكون روح المودة والحب هي الغالبة على جميع تعاملاتهم، ليقدموا بذلك القدوة الحسنة لأبنائهم، لبناء أسرة سليمة قادرة على الإسهام في بناء مجتمع آمن ومستقر.

كما استعرض المحاضرون خطورة العنف الناجم عن العداء بين الجيران بعضهم البعض، الأمر الذي يهدد بكارثة مجتمعية حال تفاقمها، مشددين على ضرورة التسامح والتلاحم المجتمعي، والعلاقة الإيجابية مع الجار، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في علاقته بزوجاته وأهله، فضلا عن توثيق العلاقة الطيبة مع الجيران والسؤال عن مريضهم وتفقد أحوالهم، وفي ختام اللقاء قام المحاضرين بتوجيه بعض النصائح الإرشادية لتجنب العنف، واستقبال أسئلة الطلاب والطالبات والاستفسارات والرد عليها.

وهدفت القافلة إلى نشر الوعي بين شباب الجامعات والأسر المصرية والمقبلين على الزواج، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقوية بنيان الأسرة المصرية، وزيادة تماسكها وترابطها، من خلال أدوار توعوية ودعوية تحدد المشكلات وتواجهها بمفاهيم الدين الصحيحة.

استمر عمل القافلة لمدة أسبوع بمحافظة أسوان وضمت نخبة أعضاء من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، وتنوعت فعالياتها لتشمل عقد مجموعة من الندوات التوعوية التفاعلية مع طلاب جامعة أسوان، بكليات الهندسة والحقوق والتجارة والتربية ودار العلوم والتربية الرياضية والطب البيطري، بالإضافة إلى القيام بعدد من الزيارات الميدانية لمراكز الشباب بمراكز وقرى المحافظة، شملت العديد من القرى بمراكز اسوان ونصر النوبة وإدفو، بهدف التحاور المباشر مع الأهالي والوقوف على مشكلاتهم عن قرب، وتقديم الحلول المناسبة لها.



يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعلماء والوعاظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وقطاعات الأزهر المختلفة بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لعلماء الأزهر، ووجودهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع و العمل على معالجتها، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية في القضايا المعاصرة التي ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنساني والمجتمعي والدعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف.