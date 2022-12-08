مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

قال الدكتور فخر الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد سابقا ورئيس لجنة الخطة والموازنة ، إن احتياطي البنك المركزي في تزايد مستمر خلال الأربع أشهر الماضية رغم الأزمات الاقتصادية.



وأضاف الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "تم تعويم الجنية المصري، ولا يوجد أي تعويم بعد هذا التعويم"، لافتا: "التعويم على مستوى الخبراء بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر الماضي".

وأشار الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "نتيجة لازدحام جدول الأعمال في صندوق النقد الدولي تم إدراج تمويل مصر يوم الجمعة 16 ديسمبر".

وأكد الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "الموافقة النهائية من قبل صندوق النقد الدولي ستكون يوم الجمعة 16 ديسمبر، ويوم الاثنين يتم تحويل الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي المصري".

وأوضح الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "بعد التحويل للبنك المركزي المصري يليه شركاء التنمية، حيث سيتم تحويل خلال فترة يناير 1.6 مليار دولار".



ولفت الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء جاء نتيجة للممارسات فردية لظروف خاصة لبعض الأفراد وبها مبالغات شديدة.

