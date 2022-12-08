عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

الدولار
الدولار

قال الدكتور فخر الفقي،  مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد سابقا ورئيس لجنة الخطة والموازنة  ، إن احتياطي البنك المركزي في تزايد مستمر خلال الأربع أشهر الماضية رغم الأزمات الاقتصادية.

txt

الدولار يشهد انخفاضا مفاجئا أمام العملات العالمية

txt

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو


وأضاف الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "تم تعويم الجنية المصري، ولا يوجد أي تعويم بعد هذا التعويم"، لافتا: "التعويم على مستوى الخبراء بعد الاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر الماضي".

 

وأشار الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "نتيجة لازدحام جدول الأعمال في صندوق النقد الدولي تم إدراج تمويل مصر يوم الجمعة 16 ديسمبر".

 

وأكد الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "الموافقة النهائية من قبل صندوق النقد الدولي ستكون يوم الجمعة 16 ديسمبر، ويوم الاثنين يتم تحويل الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد الدولي إلى البنك المركزي المصري".

 

وأوضح  الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي،: "بعد التحويل للبنك المركزي المصري يليه شركاء التنمية، حيث سيتم تحويل خلال فترة يناير 1.6 مليار دولار".


ولفت  الدكتور فخر الفقي، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء جاء نتيجة للممارسات فردية لظروف خاصة لبعض الأفراد وبها مبالغات شديدة.
 

فخر الفقي المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي البنك المركزي الأزمات الاقتصادية التعويم الجنيه المصري الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

مستشار وزير التموين : توقعات بهدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية.. نشاط الرئيس السيسي بالسعودية اليوم

رئيس اتحاد طلاب حلوان: خدمة زملائي هي هدفي الأول

البرهان : الرئيس الصيني وعد ببحث قضية ديون بلاده على السودان

مستشار صندوق النقد الدولي ينفي تعويم الجنيه مرة أخرى.. فيديو

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

تعادل سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي 1-1 في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالسكتة الدماغية

بسنت شوقي بإطلالة الزيبرا والريش بالرياض

هاني الناظر ينصح بإتباع هذه العادة يوميا للحماية من أمراض خطيرة

أنيقة جدا.. أيتن عامر بإطلالة شيك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

فيديو

احذروا انتشار حقن فولتارين مغشوشة .. إزاي نعرف الفرق؟!.. فيديو

مهلة جديدة للتسجيل بالفاتورة الإلكترونية | اعرف التفاصيل.. فيديو

مفيش أزمة.. الحكومة تطمئن المواطنين على مخزون البن والشاي.. فيديو

كواليس اعتقال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ