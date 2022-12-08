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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، مساء اليوم الخميس، عقب تناولهم شيبسي ومقرمشات فاسدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 
تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ونقلت سيارتين إسعاف المصابين إلى المستشفى التخصصي، مصابين بحالة إعياء، و مغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، نتيجة تناولهم مقرمشات وشيبسي فاسد.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى، وحجزهم تحت الملاحظة  لحين تحسن حالتهم الصحية، و سحب عينة من متحصلات فضلات المعدة للمصابين لبيان أسباب التسمم، و تحرر محضر بالواقعة.

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