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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل طلبة مدرسة محمد حافظ الابتدائية

صدى البلد

ألتقى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمكتبة اليوم طلاب وطالبات المكتب التنفيذي لمدرسة محمد حافظ الابتدائية.

 
وجاء اللقاء في إطار المساهمة في مبادرة مكتب تنفيذي المدرسة بعنوان ( معاً يداً بيد نبني مستقبل وطننا ) تحت شعار الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة.


وأبدى المحافظ سعادته وفخره بالطلاب متمنياً لهم مزيد من التفوق ومستقبل باهر.
وخلال اللقاء طرح  الطلاب والطالبات أعضاء المكتب التنفيذي بعض الأسئلة حول المشروعات المقامة بالمحافظة كذلك بعض المشروعات القومية .


وفي اللقاء اعربت رانيا عيد مدير المدرسة والطلبة عن سعادتهم بلقاء السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس..  وقاموا بتوجيه الشكر لسيادته كذلك تم التقاط بعض الصور التذكارية لأعضاء المكتب التنفيذى للمدرسة مع السيد المحافظ  .


حضر اللقاء اللواء علاء شحاته العضو المنتدب لشركة (ماك ) أحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون.

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