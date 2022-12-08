آمنة: مركز خدمات مصر يعكس خطوات الحكومة الجادة لتفعيل منظومة التحول الرقمي

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، مساء اليوم في حفل العشاء الرسمي الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمعبد فيله بمناسبة افتتاح "مركز خدمات مصر" بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والدكتور مجدي يعقوب، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إيفاينانس.

وخلال كلمته أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن افتتاح مركز خدمات مصر النموذجي المتكامل يأتي إنطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030"، حيث تبنت الحكومة المصرية خطة طموحة للإصلاح الإداري بهدف بناء جهاز إداري حكومي يتسم بالكفاءة والفعالية ، ويتميز بالقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين على نحو يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها ، وتعزيز الإستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن المركز يعد أحد ثمار التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عدد من المجالات والبرامج أهمها مجال تطوير العمل الحكومي، و يعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية بين الشعبين والحكومتين المصرية والاماراتية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن افتتاح هذا الصرح المتكامل بمحافظة أسوان ، والذي يقدم الخدمات الإجرائية للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد ، يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والاجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.



وثمن وزير التنمية المحلية جهود الحكومة المصرية وبخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعلي رأسها الوزيرة الدكتورة / هالة السعيد في الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وتحسين إجراءات الوصول للخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات، باعتبارها ملامح أساسية للتميز الحكومي ، وتدعم تنافسية الجهاز الإداري للدولة ، خاصة مع وجود حوافز لجذب الاستثمار ، وتطوير مناخ الاعمال وتهيئة بيئة ممِّكنة للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والخارجية ، لذاـ فإن ما تشهده مصر على مدار السنوات الثماني الماضية من تطوير وتحديث يأخذ في اعتباره بشكل رئيسي وجوهري محور التحسين المستمر والمستدام للخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين ومجتمع الاعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، وتعمل على ضمان التكامل بين قواعد البيانات بالصورة التي تقلل من زمن الحصول على الخدمة ، وتوحد منصات تقديمها وتحافظ على وقت وجهد طالبي الخدمات الحكومية وتمنع أى ظواهر للفساد .

وأشار اللواء هشام آمنة الي جهود وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ خطة طموحة لتحسين الخدمات المقدمة من خلال الوحدات المحلية للمواطنين ولأصحاب الأعمال بهدف زيادة مستوي رضاهم وتحسين مستوى معيشتهم ، وقد اشتملت هذه الخطة علي تنفيذ إصلاحات في بيئة الأعمال والاستثمار وذلك من خلال دعم التحول الرقمي ، وإنشاء منظومة مميكنة اعتمدت علي استخدام الأنظمة الذكية وخاصة في مجالات تسجيل الشركات، وإصدار التراخيص، وتصاريح البناء والتشغيل، وتوصيل المرافق.



وتابع وزير التنمية المحلية أن خطة تحسين الخدمات تشتمل علي عدد من الآليات منها : تبسيط وتوحيد إجراءات الحصول علي الخدمات ، وتوحيد رسومها ، وإنشاء عدد من المراكز التكنولوجية التي تقدم من خلالها تلك الخدمات لتكون بمثابة الشباك الواحد الذي يفصل بين مقدم الخدمة وطالبها ، مع تطوير منصة الكترونية لتقديم الخدمات عن بعد ، وربطها بمنظومة التحصيل الالكتروني ، فضلاً عن رفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وتطوير النظم المؤسسية ذات الصلة .

ولفت اللواء هشام آمنة الي حرص وزارة التنمية المحلية علي استكمال جهود تحسين الخدمات من خلال عدد من البرامج التنموية علي رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تم تطبيقه في محافظتي سوهاج وقنا بالتعاون مع البنك الدولي ، وجاري تعميمه في باقي محافظات الصعيد، وقد استطاع البرنامج تخفيض الوقت اللازم للحصول على الخدمات بنسبة تقترب من 40% ، وهو ما كان ليتم لولا اتخاذ تدابير مؤسسية وتنظيمية وتبني حلول رقمية وتكنولوجية والاستثمار في البنية الأساسية وفي الموارد البشرية المسئولة عن هذه الخدمات ، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، و قال " آمنة " أن وزارة التنمية المحلية بصدد الانتهاء من إصدار عدد من الأدلة المتعلقة بتشغيل وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وإجراءات عمل لجان المتابعة للقيام بدورها في متابعة استدامة أداء المراكز التكنولوجية، فضلا عن الأدلة المتعلقة بإجراءات اصدار التراخيص والتصاريح المطلوبة لمنشآت الأعمال وخدمات الإدارة المحلية الأخرى.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية يداً بيد مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقى الوزارات المصرية لن تدخر جهداً نحو إستكمال خطتها الطموحة نحو تطوير وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة علي نحو يضمن تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر ، وكذا تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية تساهم في رفع رضا المواطنين وتحسن من مستوى معيشتهم.

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