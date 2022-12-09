زاهد: مصر والسعودية تجاوزتا الكثير من الضغوطات والممارسات خلال الفترة الماضية..فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد زاهد، رئيس تحرير إندبندنت تركيا، أن زيارة الرئيس الصيني للسعودية رسالة الى المانيا وبريطانيا وروسيا وأمريكا والهند.

وقال محمد زاهد، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي:، عبر فضائية ”صدى البلد"، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن الرئيس السيسي كان مدركا لما يحدث في المنطقة منذ فترة، ويعلم أهمية الملفات

الكثير من الضغوطات

وتابع رئيس تحرير إندبندنت تركيا، أن الغرب يمتلك المعايير المزدوجة في القضايا الرئيسية، مؤكدا أن مصر والسعودية تجاوزا الكثير من الضغوطات والممارسات خلال الفترة الماضية.



