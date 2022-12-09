حسين الشبكشى: العالم يهتز بسبب نمو الصين الاقتصادى والعسكرى

قال رجل الأعمال السعودى حسين الشبكشى، أن العالم يشهد اهتزازا بسبب الثورة الأقتصادية للصين، لافتا إلى أن 86% من اقتصادها معتمد على الصدير.

وأوضح الشبكشى خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"،المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، أن الصين فى السنوات الأخيرة أصبحت تنموا بشكل خرافى ومتسارع.

ولفت رجل الأعمال السعودى، إلى أن القوة العسكرية للصين تتنامى بالتوازى مع قدراتها الاقتصادية، لافتا إلى أن الغرب فى قلق بالغ بسبب الصين.

وأكد حسين الشبكشى، أن الصين لن تضحى بأوروبا فى سبيل إرضاء حليفها الروسى، لافتا إلى أن من مبادئ الثقافة الصينية الحرص على توطيد العلاقات.