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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: الصين تمتلك سوقا واعدة لعرض المنتجات المصرية.. فيديو

الإعلامي احمد موسى
الإعلامي احمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصين تصدر 120 مليون سائح للعالم، مشيرا إلى أن السياحة الصينية لديها حجم إنفاق كبير في الفنادق.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”،أن السياحة الصينية تهتم بالجانب الثقافي في رحلاتها، مؤكدا أن الصين تحظى بثثقة كبيرة مع كافة الدول العربي

 

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن مصر لديها علاقات متميزة مع الصين وروسيا، مما يخلق استثمرات كبرى للدولة. 
 

قوة اقتصادي

وأشار أحمد موسى إلى أن الصين تمتلك أسوق واعدة في تسويق المنتجات المصرية، مؤكدا أن الصين أصبحت قوة اقتصادية كبرى ومصدره لدول العالم، حتى أن الصين نجحت في غزو أمريكا بمنتجاتها المتنوعة. 
 

أحمد موسى الصين وروسيا الصين مصر دول العالم

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