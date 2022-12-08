أحمد موسى: الصين تشارك في العاصمة الإدارية والقطار الخفيف وأبراج العلمين.. فيديو 

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصين تشارك في منطقة الاعمال المركزية والعاصمة الإدارية والقطار الخفيف وأبراج العلمين

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصين تدرب العمالة المصرية في كافة المجالات سواء حربي أومدني، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي.

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن هناك تعاون مع الشركة الصينية لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، إضافة إلى أنه سيكون هناك تبادل كبير بين مصر والصين في جميع المجالات بما فيها المجال العسكري.

مع العالم العربي.

الإعلام العالمي يهنم بزيارة الرئيس الصيني للسعودية، خاصة أن الاقتصاد الصيني واحد من الاقتصاديات الكبرى العالمية، وتربطه علاقات كبيرة مع العالم العربي.