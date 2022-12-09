هاني فرحات: أنغام لم تتعاف بشكل كامل وتخاطر بنفسها من أجل الفن

قال المايسترو والموسيقار هاني فرحات، إن الحالة الصحية للفنانة أنغام تشهد تطورا ملحوظا حيث زال الخطر عنها بشكل شبه كامل وبدأت تتحسن تدريجيا مؤكدا على أنها لم تتعاف بشكل كامل ولكن الخطر زال عنها.

وأضاف فرحات في تصريحات لبرنامج et بالعربي، أن انغام اتخذت قرارات لا يستطيع أحد تحملها حيث قامت بتصوير يوم كامل من برنامجها بالرغم من إصابتها بنزيف وبالرغم من علمها بذلك إلا أن تواجد الضيوف في الاستديو جعلها تتحامل على نفسها.

ومن أصعب القرارات أيضا عدم خضوعها للبنج الكلي أثناء ٱجرائها العملية الجراحية حتى لا يؤثر ذلك على أحبالها الصوتية بالرغم من أن العملية استمرت لما يقرب من ست ساعات.

وجهت النجمة أنغام رسالة لجمهورها وذلك بعد تماثلها للشفاء بشكل كامل، إذ ستقضي فترة نقاهة بمنزلها لأيام قبل استئناف نشاطها الفني مُجددًا

وكتبت أنغام عبر حسابها بموقع انستجرام "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه .. لقد من الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب.

وتابعت "لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت الي منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي انا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم .. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي.

واختتمت "زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليا .. شكراً على مشاعركم الصادقة ..انا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية.