عرض الجمعة .. آيفون 11 بـ 11 ألف جنيه.. سعره فى المحلات 18 ألف جنيه

لاشك أن هاتف iphone 11 واحد ممن أهم إصدارات آبل الأمريكية الأخيرة، لأنه يقدم القيمة مقابل سعر حيث المواصفات المطلوبة مقابل مبلغ منافس قياساً بالعلامات الأخرى، إلا أن أسعار الهواتف الذكية ارتفعت مؤخراً بشكل ملحوظ، لذلك يمكنك شراء آيفون 11 بخصم 7 آلاف جنيه من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفقاً لموقع “إيباى” الأميركية للبيع بالتجزئة أونلاين، يمكنك الحصول على هاتف آيفون 11 جديد سعة 64 جيجابايت، باللون الأبيض، بسعر 450 دولاراً أمريكياً ما يعادل 11 ألف جنيه مصري، أى أقل بـ 7 آلاف جنيه عن أسعار المحال التقليدية التى تبيعه مقابل 18 ألف فما أعلى.

iPhone 11

يذكر أن iPhone 11 كان قد تم إطلاقه فى عام 2019، والذى يأتى بشاشة مميزة قياس 6.1 بوصة، وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.

ولمحبي التصوير يمتلك iPhone 11 كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

iPhone 11

أما بطارية iPhone 11 فهي بسعة 3110 ميللى أمبير، حيث تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي أيضاً، ومجهز الهاتف أيضاً لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى IOS 16، بالإضافة لمقاومته للماء والغبار.

تستطيع اقتناء نسختك باللون الأبيض من آيفون 11 سعة 64 جيجابايت بالضغط هنا.