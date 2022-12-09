تردد القنوات المفتوحه لإذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية مساء اليوم الجمعة لمتابعه مباراة البرازيل وكرواتيا في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم .



تقام المباراة بين البرازيل وكرواتيا اليوم، على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة.



يتم بث المباراة بين البرازيل وكرواتيا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة عبرشبكة قنوات بي ان سبورتس .

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ويعلق على مباراة البرازيل وكرواتيا عدد كبير من المعلقين حيث سيكون على بي إن سبورتس رؤوف خليف وعامر الخوذيري .



يوجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم أهمها كما يلي:

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في فى دور 8 كأس العالم:

تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة



تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي.- معامل تصحيح الخطأ:. .