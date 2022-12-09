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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القنوات المفتوحه لإذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية مساء اليوم  الجمعة لمتابعه مباراة  البرازيل وكرواتيا  في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة الموافق السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر في إطار منافسات دور ربع نهائي كأس العالم .


تقام المباراة بين البرازيل وكرواتيا اليوم، على أرض ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة.
 

يتم بث المباراة بين البرازيل وكرواتيا عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة عبرشبكة قنوات بي ان سبورتس .

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beIN Sports HD 1 Max


ويعلق  على مباراة البرازيل وكرواتيا عدد كبير من المعلقين حيث سيكون على بي إن سبورتس رؤوف خليف وعامر الخوذيري .


يوجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم أهمها كما يلي:

تردد القناة الإيطالية المفتوحة Rai 1 الناقلة لمباراة البرازيل وكرواتيا في فى دور 8 كأس العالم:
تردد قناة Rai 1 الإيطالية

تردد القناة: 11766- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 2/3- القمر الصناعي: Hot Bird 1-6 13 شرق.

تردد أخر لقناة Rai 1 الإيطالية المفتوحة 


تردد القناة هو: 10992- معدل الترميز: 27500 عمودي.- معامل تصحيح الخطأ:. .

 

كأس العالم البرازيل كرواتيا بي إن سبورت beIN Sports القنوات الناقلة

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