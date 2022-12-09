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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيفو تعلن عن هاتف متطور بميزات فريدة .. سعر ومواصفات iQOO 7 SE

iQOO Neo7 SE
iQOO Neo7 SE

كشفت شركة فيفو الصينية، عن أول هاتف ذكي لها يعمل بمعالج شركة ميدياتك الجديد Dimensity 8200، وهو هاتف iQOO Neo7 SE، والذي تم الإعلان عنه خلال حدث إطلاق سلسلة iQOO 11 المميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتم تشغيل هاتف فيفو الجديد iQOO 7 SE، بواسطة شريحة ميدياتك الجديدة Dimensity 8200، التي يتم تصنيعها بعملية تصنيع 4 نانومتر، وتقدم نواة أساسية Cortex-A78 مسجلة بسرعة 3.1 جيجاهرتز و 3 نوى أداء Cortex-A78 تعمل بسرعة 3.0 جيجاهرتز، و 4 نواة كفاءة Cortex-A55 تعمل عند 2.0 جيجاهرتز.

 

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سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد iQOO 7 SE


وإلى جانب الأداء المميز، يجلب هاتف فيفو الجديد iQOO 7 SE، ذاكرة وصول عشوائي كبيرة بسعة 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5، متصلة بذاكرة تخزين داخلية مدمجة بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت من تخزين UFS 3.1.

ويتميز هاتف فيفو iQOO 7 SE، بشاشة كبيرة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويحتوى هاتف فيفو iQOO 7 SE، على كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابكسل، توجد ضمن نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة، بينما يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل ووحدة عمق 2 ميجابكسل.

ويحزم هاتف فيفو iQOO 7 SE، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع يقدرة 120 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة المستخدم Origin OS 3، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13،كما يحتوي الهاتف أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع UD ودعما لتقنية Bluetooth 5.3 واتصال NFC.

ويأتي iQOO Neo7 SE بألوان الأزرق الإلكتروني والأسود النجمي والفضي، مقابل سعر يبدأ من 301 دولار (أي ما يعادل 7400 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 128 جيجابايت.

iQOO Neo7 SE 
فيفو iQOO Neo7 SE أول هاتف ذكي سلسلة iQOO 11 هاتف فيفو الجديد سعر ومواصفات iQOO 7 SE

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