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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شريف يشارك جمهوره بصورة له بـ القميص الثالث للأهلى

صدى البلد

شارك محمد شريف لاعب النادى الأهلى، جمهوره بـ صورة له بـ  القميص الثالث للفريق عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وعلق محمد شريف على الصورة بوضع ايموشن قلب وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه . 

ويذكر ان زف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق اعطي الضوء الأخضر للتجديد لكل من حسين الشحات، رامي ربيعة و كافه لاعبي الفريق الذي تقترب عقودهم من الانتهاء .

وأضاف شوبير أن الاهلي وافق وقرر التجديد ولكن من الممكن أن تفشل مفاوضات التجديد مشددا أن حتي هذه اللحظه الاهلي لن يفرط في أي لاعب من فرقته.

وتابع أن كولر مقتنع بأداء لاعبي الاهلي وسعيد بمستوي الجميع .

 

 

رامي ربيعه حسين الشحات احمد شوبير النادي الأهلي محمد شريف

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