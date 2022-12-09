رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية يشيد بحجم الإنجازات بالعاصمة الإدارية

في زمن قياسي..

أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة يولويس جورج لوى أنه في كل مرة يأتي فيها إلى العاصمة الإدارية يلمس حجم الإنجاز الذي تقوم به الدولة المصرية، مشيدا بكافة المنشآت التي تم تأسيسها على أرض الواقع في زمن قياسي لم يشهده في أي مكان من قبل.



جاء ذلك خلال افتتاح أول ملتقى تدريبي مهني متفرد على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي نظمه مركز التوظيف بالجامعة الألمانية الدولية بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة والدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس الأمناء، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة، بمشاركة أكثر من 50 مؤسسة في مختلف قطاعات الهندسة والصناعة والبنوك والاتصالات والمشروبات والأغذية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الطاقة ومستحضرات التجميل وغيرها.



وأضاف لوى - في تصريح له - أن الملتقى التدريبي الذي شهد مشاركة 50 مؤسسة في مختلف القطاعات قدم نحو 350 فرصة تدريب لطلاب مرحلة البكالوريوس، إلى جانب قيام 20 مؤسسة بتقديم فرص تدريب للطلاب بنظام "أون لاين"، لافتا إلى أنه يجب على طلاب السنة النهائية أن يقضوا 100 يوم تدريبي في مجال تخصصه كمتطلب أساسي للتخرج، وهو النظام الذي تطبقه كبرى الجامعات الألمانية قبل تخريج طلابها، حتى يكون مؤهلا بشكل كامل للنزول إلى سوق العمل.



وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية إلى أن المؤسسات المشاركة في الملتقى التدريبي حرصت على المشاركة بمنتهى القوة والجدية نظرا لما لمسته من مهارات وقدرات يمتلكها طلاب الجامعة الألمانية الدولية، وأن الجامعة تتابع بدقة موائمة البرنامج التدريبي بالمقرر الدراسي لكليات الجامعة، وهو أمر هام بالنسبة لاستراتيجية الجامعة أن تتضمن خطتها الدراسية فترة مقررة للتدريب بالتعاون الوثيق مع الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية تحقيقا لهدفها في تقديم التعليم الألماني القائم على الممارسة والتطبيق العملي والتركيز على احتياجات سوق العمل.



ونوه لوى إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دور الجامعة الهادف لتواصل طلابها واندماجهم مع المجتمع الخارجي ومنحهم مؤشرات ومعلومات قيمة عن سوق العمل بعد التخرج وتسليحهم بالعديد من المهارات التوظيفية مثل الحرفية واحترام الذات والالتزام بالقيم والعمل بها والخبرة والابتكارية وإنجاز المهام الموكلة له في التوقيت الزمني المحدد والعمل تحت ضغط والإيمان بروح الفريق.

من جانبه، قال الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس الأمناء بالجامعة الألمانية الدولية إن الجامعة منذ نشأتها تطبق شروط محددة لالتحاق الطالب بها، منها اجتياز امتحانات القبول، وفي المقابل فالجامعة تقدم برامج أكاديمية فريدة تتبع مثيلاتها التي تقدم بالجامعات الألمانية المتخصصة في أحدث التكنولوجيات المرتبطة بالمجالات التقنية الصناعية حيث أنها تمتلك المعامل والأجهزة الفريدة المعدة خصيصا لخدمة متطلبات التنمية.



وأوضح أن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة الوحيدة التي تدمج بين التعليم والتدريب، لتقديم طالب مؤهل لكافة تحديات أسواق العمل سواء في داخل مصر أو في الخارج، الأمر الذي يعود بالفائدة على تعزيز ودفع عجلة التنمية من خلال الدفع بالطاقة البشرية المؤهلة للقيام بدورها في شتى المجالات.



وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمى، قد استقبل صباح أمس الخميس، يوليوس جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة GIU، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة، حيث أشاد بالتجربة التعليمية المتميزة التي تقدمها الجامعة الألمانية الدولية، ضمن منظومة الجامعات الدولية التي تم افتتاحها بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد رافدا هاما لتقديم تعليم دولي يضاهي المقاييس والمستويات العالمية من حيث البرامج الدراسية وطرق التدريس الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل الجديد، وتساهم في تخريج طلاب مؤهلين بالمهارات والجدارات اللازمة، ورفع قدراتهم للمنافسة محليا ودوليا.